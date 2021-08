Bigg Boss OTT Zeeshan Khan Isnt Evicted But Put In A Secret Room: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में बुधवार को बड़ा उलटफ़ेर देखने को मिला. कंटेस्टेंट जीशान खान (Zeeshan Khan) को बीच शो से बाहर निकाल दिया गया. दरअसल, बिग बॉस में हिंसक व्यवहार के चलते जीशान को ये सजा भुगतनी पड़ी. जीशान एक टास्क के दौरान प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) और निशांत भट (Nishant Bhat) के साथ हिंसक हो गए थे. जीशान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वह शर्टलेस होकर निशांत के हाथ से झंडे लेते दिखाई दे रहे हैं और प्रतीक उन्हें रोक रहे हैं.Also Read - Bigg Boss OTT: करीब आ रहे हैं शमिता शेट्टी और राकेश बापट, अब एक्टर ने छेड़ी अपने शादी की बात

जीशान की दोस्त दिव्या अग्रवाल उन्हें शांत रहने की सलाह देती हैं और उनके घर से बाहर जाने पर रोने लगती हैं. घर से बाहर निकलने के बाद जीशान ने अपनी इंजरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. तस्वीरों में उनकी आर्म्स, चेस्ट पर खरोचों के निशान देखने को मिल रहे हैं.जीशान ने इसके साथ कोई कैप्शन नहीं शेयर किया है और हाथ जोड़ने वाला इमोजी बनाया है. Also Read - Bigg Boss OTT: बिग बॉस में हुई ज़ीशान खान की पिटाई, प्रतीक सहजपाल से हुई धक्का-मुक्की, शो से बाहर

जीशान जहां एक तरफ घर से बाहर होकर चोट के निशान दिखा रहे हैं वहीं सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो घर के ही सीक्रेट रूम में नजर आ रहे हैं. इस फोटो में आप देख सकते हैं जीशान ने कानों में हेडफोन पहना हुआ है और साथ ही घर के अंदर की बातें सुन रहे हैं.

Good news for #ZeeshanKhan fans 👍

He is not Eliminated…makers sent him to secret room. This Saturday he will re enter the house.

Bigboss gave him one last warning.#BiggBossOTT pic.twitter.com/6aYxvdYmA4

— The Khabri OTT (@KhabriOTT) August 25, 2021