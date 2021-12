Bigg Boss Telugu 5 Winner and Winning Amount: टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के चाहने वाले हर जगह मौजूद है. इस शो को हिंदी के अलावा कई भाषाओं में स्ट्रीम किया जाता है जिसमें उस क्षेत्र के धुरंधरों को हिस्सा बनाया जाता है. हाल ही में ‘बिग बॉस तेलुगु 5’ का (Bigg Boss Telugu 5 Grand Finale) ग्रैंड फिनाले हुआ जिसमें वीजे सनी (Bigg Boss Telugu 5 Winner VJ Sunny) ने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की है. ‘बिग बॉस तेलुगु 5’ को लेकर भी दर्शकों में खूब उत्साह देखा गया था. इस सीजन शनमुख जसवंत रनरअप रहे. नागार्जुन द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो को एक भव्य कार्यक्रम के साथ निर्माताओं ने रविवार को ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया. वीजे सनी (Bigg Boss Telugu 5 Winner Prize) को ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए और 25 लाख की कीमत का घर मिला है. नागार्जुन द्वारा आयोजित ग्रैंड फिनाले में कई हस्तियां शामिल हुई थी. आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, एस.एस. राजामौली और ब्रह्मास्त्र की टीम मंच पर थी, जब उन्होंने सीजन के शीर्ष-5 प्रतियोगियों के साथ बातचीत की.Also Read - Rhea Chakraborty का ये बोल्ड वीडियो मचा रहा है सनसनी, लोग पूछ रहे हैं ब्रा के ऊपर जैकेट पहन कहां चल दी?

Congratulations #Sunny for Winning #BiggBossTelugu5 Trophy..Wishing you all the best in future endeavours#BBTeluguGrandFinale pic.twitter.com/xfPuEZZE4v

— starmaa (@StarMaa) December 19, 2021