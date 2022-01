Bigg Boss Voice Over Artist Atul kapoor Covid 19 Positve- देश भर में कोरोना बेहद तेजी से फैल रहा है. बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई सेलेब्स के संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं. लेकिन अच्छी बात ये है कि वे जल्दी ठीक भी हो रहे हैं. लता मंगेशकर. खुशी कपूर. वीर दास के बाद के बाद अब बिग बॉस यानी अतुल कपूर को भी कोरोना होने की खबर है. अतुल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है. चूंकि से सीधे तौर पर टीम मेंम्बर्स के संपर्क में रहते हैं. इसलिए सभी लोग अपना भी टेस्ट करा रहे हैंAlso Read - Rashmika Mandanna से लेकर कार्तिक आर्यन तक, फिल्म हिट होते ही इन स्टार्स ने अपनी फीस में कर दिया करोड़ों का इजाफा- List

बता दें मिस्टर खबरी नाम के एक इंस्टाग्राम हैंडल ने पोस्ट करके बताया है, ‘बिग बॉस की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. Also Read - Aashiqui गर्ल Anu Aggarwal अब दिखती हैं ऐसी, एक हादसे ने बदल दी जिदंगी...सन्यासी बन गई...बाल मुंडवा लिए

