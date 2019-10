बिग बॉस 13 का दूसरा एपिसोड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट था. रश्मि और सिद्धार्थ के पैच अप के इशारे के साथ राशन को लेकर खूब बवाल हुआ. रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला कभी एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब दोनों के बीच ये बात नहीं रही और इसी की झलकी ‘बिग बॉस 13’ के घर में देखने को मिल रही है जहां रश्मि और सिद्धार्थ एक ही साथ रह रहे हैं.जब रश्मि को यह पता चला कि शो में सिद्धार्थ उनके बेड-पार्टनर हैं तो वह इससे थोड़ी सी असहज हो गईं. हालांकि अब ‘उतरन’ फेम यह अभिनेत्री सिद्धार्थ संग अपनी दोस्ती को फिर से ठीक करने के लिए राजी हो गई हैं.

War को लेकर ऋतिक और टाइगर ने की फैंस से गुजारिश- खून और पसीने से बनीं है फिल्म तो…

खबरों के मुताबिक, ‘बिग बॉस’ के आने वाले एपिसोड्स में रश्मि को सिद्धार्थ संग अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है.

घर में अपने हाउसमेट्स आरती सिंह और पारस छाबरा को रश्मि यह बताते हुए दिखाई देंगी कि उनके और सिद्धार्थ के बीच पेशेवर जिंदगी को लेकर कुछ समस्याएं थी और इसलिए दोनों एक-दूसरे के रास्ते में नहीं आए, लेकिन चूंकि अब दोनों एक ही छत के नीचे हैं, तो दोस्ती की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने में वह नहीं हिचकिचाएंगी.

.@TheRashamiDesai aur @sidharth_shukla ke beech badh rahi hai nazdikiyan

To know what’s brewing between them, watch #BiggBoss13 tomorrow at 10.30 PM!#BiggBoss #BB13 @BeingSalmanKhan @Vivo_India pic.twitter.com/PLYu8fQLM8

— COLORS (@ColorsTV) October 1, 2019