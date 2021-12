Biggest Raid in Kanpur Perfume Trader Piyush Jain: प्रख्यात फिल्म निर्माता कुमार मंगत पाठक ने घोषणा की है कि वह इत्र व्यवसायी पीयूष जैन (Kanpur Perfume Trader Piyush Jain) के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों पर हालिया आयकर (आई-टी) के छापे को लेकर ‘रेड -2’ फिल्म बनाएंगे. पाठक ने मंगलवार शाम वाराणसी में तीन दिवसीय ‘काशी फिल्म महोत्सव’ में पैनल चर्चा के दौरान यह घोषणा की. पाठक ने पहले अजय देवगन अभिनीत फिल्म ‘रेड’ का निर्माण किया था. उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने दिखाया कि पैसा दीवारों से भी निकल सकता है, जबकि हाल ही में कानपुर और कन्नौज में आई-टी छापे में, पैसा वास्तव में दीवारों से बाहर आना शुरू हो गया था.Also Read - कुतरे हुए कपड़ों के बाद साड़ी में नज़र आईं Urfi Javed, बोलीं- बहुत बीमार हूं लगता है जैसे...

उन्होंने कहा कि दीवारों से पैसे निकलने का सीन उनकी फिल्म ‘रेड 2’ में भी दिखाया जाएगा. Also Read - Bigg Boss 15: तेजस्वी प्रकाश पर फिर निकला करण कुंद्रा का गुस्सा, कहा- 'मुझे खैरात में नहीं चाहिए कुछ भी'

इस बीच पैनल डिस्कशन के दौरान अभिनेता अनुपम खेर ने राज्य में फिल्म सिटी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की. Also Read - ‘बसपन का प्यार’ वाले Sahdev सड़क हादसे के बाद से हैं बेहोश, बादशाह ने बोला 'दुआ करो'...CM ने दिए इलाज के निर्देश

#WATCH | As per Central Board of Indirect Taxes and Customs chairman Vivek Johri, about Rs 150 crores have been seized in the raid, counting still underway.

Visuals from businessman Piyush Jain’s residence in Kanpur. pic.twitter.com/u7aBTJhGxW

— ANI (@ANI) December 24, 2021