चेन्नई: तमिल सुपरस्टार विजय की त्योहारी सीजन में रिलीज हुई फिल्म ‘बिगिल’ ने महज पांच दिनों में ही वैश्विक स्तर पर 200 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म विश्लेषक सुमित काडेल ने ट्वीट किया, “बिगिल’ ने पांच दिनों में वैश्विक स्तर पर 203 करोड़ रुपये की कमाई की है. थलपति विजय ने अजेय जीत का सिलसिला जारी रखा.”

टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम के अनुसार, एटली कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म ने दुनिया भर में धूम मचाकर रखी हुई है. यह फिल्म लगभग 4,200 स्क्रीन पर रिलीज हुई है.

At the #Kerala Box Office, #Kaithi was lagging #Bigil by a margin ₹ 4.50 Crs on Day 1..

Yesterday (Day 5), #Kaithi narrowed the gap to ₹ 15 Lakhs..

A remarkable improvement by #Kaithi ! pic.twitter.com/GzwA8hewxf

