न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बॉलीवुड सेलेब्स के लिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है. करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु अभी भी इसे एन्जॉय कर रहे हैं. हाल ही में मालदीव में मस्ती करते हुए दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसे शेयर करते हुए बिप्स ने लिखा- “Picture perfect… We are in heaven. ये बिपाशा की पहली शादी है जबकि करण की तीसरी लेकिन दोनों साथ में बहुत खुश हैं.

‘लूडो’ फर्स्ट लुक : लड़की बनकर कौन सी गेम खेलेंगे राजकुमार, लोग बोले- ये ‘राजकुमारी’ है

View this post on Instagram Baked !!! #monkeylove #us A post shared by bipashabasusinghgrover (@bipashabasu) on Jan 2, 2020 at 8:49am PST

View this post on Instagram Golden ❤️ #bikinibabeforever #loveyourself A post shared by bipashabasusinghgrover (@bipashabasu) on Jan 2, 2020 at 8:56am PST

View this post on Instagram Strike a Pose❤️ A post shared by bipashabasusinghgrover (@bipashabasu) on Dec 31, 2019 at 3:26am PST

बिपाशा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ‘वो बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल हैं. उन्हें हमेशा पता चल जाता है कि कब मेरा मूड कैसा है. अगर मैं गुस्से में या अपसेट होती हूं तो वो हमेशा मुझे हंसाते हैं. आज के समय में आपको ऐसे इंसान नहीं मिलते.’साल 2016 में बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की शादी हुई थी.