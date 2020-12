BIOPIC ON VISWANATHAN ANAND: भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद (Viswanathan Anand) पर एक बायोपिक की घोषणा की गई है. रांझणा, तनु वेड्स मनु और जीरो जैसी फिल्में बनाने वाले निर्माता आनंद एल राय इसका निर्देशन करेंगे. उसी के बारे में जानकारी देते हुए ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने रविवार को ट्वीट किया, “विश्वनाथन आनंद की बनेगी बायोपिक. ए बायोपिक ऑन इंडियन चेस ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन. अनटाइटल्ड बायोपिक का निर्देशन आनंद एल द्वारा किया जाएगा. इसे सुंदर एंटरटेनमेंट ( महावीर जैन)और कलर येलो प्रोडक्शंस (आनंद एल राय) द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा.” Also Read - Legends of chase: लगातार आठ मैच हारने के बाद खत्म हुआ विश्वनाथन आनंद का निराशाजनक कैंपेन

पांच बार के विश्व चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद ने 11 दिसंबर को अपना 51 वां जन्मदिन मनाया. आनंद ने शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, “सभी को विश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे परिवार के साथ एक शांत दिन बीता. बेशक इसमें एक चॉकलेट केक (अरुणा और अखिल द्वारा बनाया गया) भी शामिल था.”

अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि कौन अभिनेता इस अनटाइटल्ड फिल्म में आनंद राय के निर्देशन में शतरंज ग्रैंडमास्टर का किरदार निभाएगा.

इनपुट- एजेंसी