Bipasha Basu And Karan Singh Grover Romantic Pictures On Social Media: बिपाशा बसु (Bipasha Basu) करण सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover) इन दिनों मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं औऱ वहां से एक्ट्रेस जमकर अपनी बोल्ड और हॉट तस्वीरें शेयर कर रही हैं. बिपाशा बसु अपने पति एक्टर करण सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover) के साथ मालदीव में हैं और इस कपल की फोटो जमरक वायरल हो रही है. इन दोनों की फोटो और वीडीयो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

अपनी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बिपाशा बसु (Bipasha Basu) लिखती हैं, ‘सनसेट वाइव हैशटैग मंकी लव’. इस तस्वीर में बिपाशा (Bipasha Basu) व्हाइट कलर की फ्लोरल प्रिंट की बिकिनी पहनी हुई दिख रही हैं. वह अपने शर्टलेस हो रखे पति करण सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover) की बाहों में समाई हुई पोज दे रही हैं.तस्वीरें देखने के बाद साफ है कि बिपाशा (Bipasha Basu) और करण (Karan Singh Grover) अपने इस शानदार वैकेशन को खूब इंजॉय कर रहे हैं. इन तस्वीरों में बिपाशा (Bipasha Basu) काफी ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आ रही हैं.