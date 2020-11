Also Read - मिलिंद सोमन को न्यूड होकर समंदर किनारे दौड़ते देख फटी रह गईं सबकी आंखें, कविता कौशिक ने कह दी दिल की बात

View this post on Instagram

With my heart @iamksgofficial celebrating #karwachauth ❤️ I am truly blessed for my love. I love you @iamksgofficial ❤️Thank you for all your love ❤️ #monkeylove