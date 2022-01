Bipasha Basu Birthday Know The Famous Fight With Kareena Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु (Bipasha Basu) इन दिनों फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. ऐसे में बिपाशा बसु (Bipasha Basu) आज अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं और उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और खासकर के हॉरर फिल्मों में बिपाशा बसु (Bipasha Basu) को लोगों ने उन्हें जमकर पसंद किया था. ऐसे में आज बिपाशा बसु (Bipasha Basu) का जन्मदिन तो इस खास मौके पर आइए जानते हैं उस किस्से के बारे में जिसने एक दौर में बॉलीवुड में जमकर सुर्खियां बोटरी. बॉलीवुड में कैट फाइट अक्सर सुनने को मिल जाता है और एक दौर में टक्कर की एक्ट्रेस एक दूसरे को देखने भी पसंद नहीं करती हैं और इन्हीं में करीना (Kareena kapoor) बिपाशा (Bipasha Basu) के बीच झगड़े और मनमुटाव का किस्सा काफी चर्चा में रहा था. दरअसल करीना (Kareena kapoor) ने 2001 में आई फिल्म ‘अजनबी’ में एक्ट्रेस बिपाशा बसु (Bipasha Basu) के साथ काम किया था और इस फिल्मी सेट पर दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई थी. तो आइए जानते हैं आखिर क्या था वो मशहूर किस्सा.Also Read - शिल्पा शेट्टी के बाद अल्लू अर्जुन की हीरोईन Rashmika बिना पैंट के आई नज़र, लोग बोलें- दीदी नीचे का तो पहन लेती

करीना ने बिपाशा को मार दिया थप्पड़

मीडिया में सालों से ये रिर्पोट आती हैं कि फिल्म 'अजनबी' के सेट पर करीना कपूर और बिपाशा बसु के बीच कपड़ों को लेकर झगड़ा हो गया था. फिल्म के सेट पर खूब हंगामा हुआ और करीना कपूर ने बिपाशा बसु को थप्पड़ तक मार दिया था, रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि करीना ने बिपाशा को उनकी ब्लैक स्किन पर तंज कसते हुए उन्हें काली बिल्ली तक कह दिया था.

दोनों ने इस मुद्दे पर कही ये बातें

इस झगड़े के बाद बिपाशा ने फिल्मफेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था 'मुझे लगता है कि इस मामले को जबर्दस्ती तूल देकर राई का पहाड़ बना दिया गया, अगर करीना को डिजाइनर से कुछ परेशानी थी. तो उस मामले में मुझे बीच में क्यों घसीटा गया. वो वाकई करीना की बचकाना हरकत थी, मैं अब दोबारा करीना के साथ कभी काम नहीं करूंगी'. वहीं, झगड़े के बाद करीना ने भी 2002 में फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में अपनी बात रखी थी. करीना ने कहा था 'मुझे लगता है कि बिपाशा को अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है'.