Bipasha Basu hot pics in Black Monokini– बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद मालदीव से वापस आ चुके हैं. वहां से बिपाशा ने बिकिनी में कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. फिगर फ्लॉन्ट करते हुए उनकी तस्वीरें देखने वाली थी. लेकिन over sized striped shirt में बिपाशा की फोटोज़ खूब वायरल हुईं. Also Read - Anurag Kashyap की बेटी आलिया कश्यप का खुलासा- 'इस व्यक्ति ने किया था मेरा यौन उत्पीड़न...'

बता दें, बिपाशा का नाम कई सेलेब्स के साथ जुड़ा. एक वक्त था जब साल 2007 में बिपाशा बसु और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिंक-अप की खबरें भी खूब चर्चा में रही थीं. एक तस्वीर में रोनाल्डो, बिप्स को किस करते हुए भी नज़र आए थे. उस वक्त दोनों ही अपने करियर की शुरूआत कर रहे थे. Also Read - Irrfan Khan son Babil: दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल ने किया मेकअप, लोग बोले- लड़की, जवाब में मिला- मर्द का मतलब

Also Read - एक्ट्रेस Divya Agarwal ने कराया टॉपलेस फोटोशूट, फूलों के गुलदस्ते के साथ आई नजर...देखें Bold Pictures

बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की शादी को अब चार साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है. करण ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, “मेरे प्‍यार को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं. तुमने अंधेरे को दूर कर सारे दर्द को बदल दिया है. तुम मेरे साथ तूफान, धूप और यहां तक कि बारिश में भी रही हो. तुमने मेरा परिचय शांति से कराया, तुमने मुझे सच्‍चा प्‍यार दिखाया और मेरी जिंदगी के हर पल को खुश‍ियों से भर द‍िया है. मैं इस जिंदगी में तुम्‍हें हर रोज़ और ज्‍यादा प्‍यार करूंगा. ये मेरा वादा है तुमसे…