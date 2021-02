Bipasha Basu hot video and romantics pics in maldives karan singh grover see sizzling sultry pics-बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु अपने पति करण सिंह ग्रोवर के साथ मालदीव में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं. जहां से वे लगातार सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर रही हैं. हाल ही में बिपाशा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो समंदर में नहाती हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - Rakhi Sawant ने Salman Khan को दिया भगवान का दर्जा, मां ने हॉस्पिटल से भेजा खास संदेश...देखें इमोशनल Video

उनके इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा-हॉट. वहीं एक ने लिखा- नहाते वक्त कोई चश्मा लगाता है क्या?

बता दें, कभी Bikini तो कभी Monokini में बिपाशा का हॉट अंदाज देखने वाला है. इन तस्वीरों पर उनके फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. दोनों की बॉन्डिंग देखने वाली है. बता दें, Karan Singh Grover एक मॉडल रहे हैं. उन्होंने कुछ टेलीविजन सीरियल्स जैसे Dill Mill Gayye और Qubool Hai में काम किया है. उन्होंने फिल्म Alone और Hate Story 3 में भी काम किया है. Karan Singh Grover की बिपाशा बसु के साथ यह तीसरी शादी है.