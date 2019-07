बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस और Raaz Star बिपाशा बासु ने इंस्टाग्राम पर अपनी माडलिंग के दिनों की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें टीन ऐज की हैं जब वो रैंप पर चला करती थीं. इन फोटो में वे बेहद हॉट और सेक्सी नज़र आ रही हैं. इसे शेयर करते हुए बिप्स ने लिखा-“Major Throwback! Teenage modelling days My first Swimsuit feature for @elleindia … shot by the ace photographer and dear friend @farrokhchothia … styled by the amazing @anaitashroffadajania . Still remember what a fun shoot it was Always a bikini belle #throwback (sic).” ये वो तस्वीरें हैं जब बिपाशा ने पहली बार स्विमसूट पहना था.

Bipasha Basu (Photo Courtesy: Instagram/@bipashabasu)बॉलीवुड की हॉट और सेक्सी एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने अपने बॉयफ्रेंड करन सिंह ग्रोवर से 30 अप्रैल को शादी की थी. इनकी ओपन मैरिज थी और शादी के हर फंक्शन की अपडेट मीडिया में थी. एक तरफ जहां बाकी सेलेब्स अपनी शादी से मीडिया को दूर रखते हैं वहीं बिल्लो रानी ने ऐसा कुछ नहीं किया था.

