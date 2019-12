Happy Birthday Konkona Sen Sharma: फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों की वजह से चर्चा में रहे हैं. उनकी कुछ कलाकारों में से एक का आज जन्मदिन भी है. अपनी अदाकारी से कई बड़े खिताब पर अपना नाम दर्ज करवाने वाली ये एक्ट्रेस आज फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है. जी हां, हम बात कर रहे हैं कोंकणा सेन शर्मा (Konkona Sen Sharma) की जिन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कौशलता का प्रदर्शन किया है.

बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली इस एक्ट्रेस ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म ‘इंदिरा’ से की थी. चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कोंकणा की खूब तारीफ हुई. समकालीन समानांतर सिनेमा (Contemporary Parallel Cinema) में कोंकणा आज के वक्त की सबसे बेहतरीन अदाकारा है. दो नेशनल और चार फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित इस एक्ट्रेस का जीवन एक रोलर कोस्टर के सामान रहा है. कोंकणा की मां अपर्णा सेन एक सफल एक्टर और डायरेक्टर हैं. इस मां बेटी की जोड़ी ने साथ में कई बार काम किया है. कोंकणा की लव लाइफ उस वक्त चर्चा में आई जब उन्हें ‘आजा चल ले’ की शूटिंग के दौरान एक्टर रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) से मिलना पड़ा और फिर यह मुलाकात प्यार में बदल गया.

रणवीर और कोंकणा के लव अफेयर के किस्से खूब गढ़े गए लेकिन सबसे अजीब किस्सा ये हुआ कि अफेयर के दौरान ही कोंकणा प्रेग्नेंट हो गई और इसी कारण रणवीर और उन्हें साल 2010 में शादी करनी पड़ी. बेटे को जन्म देने के बाद उन दोनों के रिश्ते में खटास पैदा होने लगी और आखिरकार साल 2015 में उन दोनों ने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला कर लिया. कोंकणा ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को पर इन सब हादसों से दूर रखा.

‘Life in a Metro’, ‘Omkara’, जैसी फिल्मों में सहायक किरदारों में दिखने वाली इस एक्ट्रेस को इन दोनों फिल्मों के लिए फिल्मफेयर से सम्मानित किया गया. हालही में आई फिल्म ‘Lipstick under my Burkha’ में भी उनके रोल को खूब सराहा गया.