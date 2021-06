Mika Singh Birthday Special Know About Singer Controversial Life: कंपोजर, सॉन्ग राइटर और पंजाब, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) के गाने आजकल हर किसी की जुबान पर होते हैं और उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक कमाल के गानें दिए हैं. मीका सिंह (Mika Singh) वो सिंगर हैं जिनकी आवाज पर सलमान खान से लेकर शाहरुख सभी नाच चुके हैं, बॉलीवुड सिंगर मीका (Mika Singh) अपने गानों के साथ-साथ विवादों की वजह से भी सुर्खियों में बने रहते हैं. हालांकि वो जितने मशूहर हैं उतनी ही जिंदगी विवादों में भी रही है. ऐसे में आझ उनके जन्मदिन पर जानें कुछ मजेदार बातें. Also Read - B'day Spl: इस एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे मीका सिंह, इन विवादों से घिरी है ज़िंदगी

दलेर मेहंदी मीका के बड़े भाई हैं

मीका सिंह (Mika Singh) का असली नाम अमरीक सिंह हैं, मीका (Mika Singh) का जन्म 10 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुआ था. मीका (Mika Singh) अपने 6 भाइयों में सबसे छोटे हैं, मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी मीका के बड़े भाई हैं. महज 8 साल की उम्र से ही मीका (Mika Singh) की गायन शिक्षा शुरू हो गई थी, रीमिक्स और पार्टी वाले सॉन्ग्स के लिए आज भी मीका सिंह (Mika Singh) की आवाज को ही फैंस पसंद करते हैं. Also Read - यूएई में रिहा हुए मीका सिंह, नाबालिग को अश्लील तस्वीरें भेजने का था आरोप

छाए रहते हैं मीका का गाने

मीका सिंह (Mika Singh) बॉलीवुड लवर्स के चहेते सिंगर हैं, उनके गाए ‘मौजा ही मौजा’ से लेकर ‘आंख मारे’ तक कई बेहतरीन गाने लोगों की प्ले लिस्ट में छाए रहते हैं. मीका (Mika Singh) ने सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार्स के लिए भी कई गाने गाए. मीका ने हिंदी और पंजाबी के साथ-साथ मराठी, बंगाली, तेलुगू और कन्नड़ भाषा में भी कई गाने गाए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Mika Singh (@mikasingh)



मीका सिंह और राखी कॉन्ट्रोवर्सी

14 साल पहले अपनी ही बर्थडे पार्टी में जबरन राखी सावंत (Mika Singh) को किस करने का आरोप मीका सिंह (Mika Singh) पर लगा था, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए और सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं किया. इतना ही नहीं मीका ने राखी को किस करने पर गाना भी बना दिया था, लेकिन अब दोनों विवाद भूलकर एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं.

बिपाशा को कर दिया था नाराज

मीका (Mika Singh) एक और किस की वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में आ चुके हैं, यह मामला कपिल शर्मा के शो का था. शो के बाद मीका (Mika Singh) ने बिपाशा के साथ एक तस्वीर शेयर की और दावा किया कि बिपाशा ने उन्हें किस किया. हालांकि बिपाशा इस बात से नाराज हो गई थीं. बिपाशा ने बताया कि मीका (Mika Singh) को किस उन्होंने नहीं बल्कि शो पर दादी (अली असगर) ने किया था.

View this post on Instagram A post shared by Mika Singh (@mikasingh)



मीका सिंह को छेड़छाड़ के मामले में हिरासत में लिया

सालों पहले मीका सिंह (Mika Singh) पर एक ब्राजील लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा,इतना ही नहीं 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण और अश्लील तस्वीरें भेजना का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो हिरासत तक में लिए गए थे.

डॉक्टर को थप्पड़-हिट एंड रन केस

मीका सिंह (Mika Singh) का हिट एंड रन केस का ये मामला साल 2014 से जुड़ा है, उस दौरान उनपर एक ऑटोरिक्शा को ठोकर मारने का आरोप लगा था. वहीं एक शो के दौरान मीका (Mika Singh) ने एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया था, इस बारे में सफाई में मीका सिंह ने कहा था कि वह उनसे बदतमीजी कर रहा था.