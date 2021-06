Bisexual Vikas Gupta Says He Dated Balika Vadhu Actress Pratyusha Banerjee: टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम और बिग बॉस के मशहूर कंटेस्टेंट में से एक विकास गुप्ता (Vikas Gupta) ने हाल ही में अपनी सेक्शुअलिटी पर बात करते हुए बताया था कि वो लड़के औऱ लड़कियों दोनों रुची रखते हैं और अब उन्होंने एक बार फिर से उन्होंने अपनी लव स्टोरी और लव लाइफ के बारे में बातें करके सबको हैरान कर दिया और जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. Also Read - Vikas Gupta ने दी धमकी, Parth Samthaan, Priyank Sharma, Vikas Khoker माफी मांगों वरना....

विकास गुप्ता (Vikas Gupta) ने हाल ही में अपना एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने माना था कि वो एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी (Pratyusha Banerjee) के साथ रिश्ते में थे. विकास (Vikas Gupta) ने कहा कि 'एक समय था जब उन्होंने दिवंगत अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी को डेट किया था. हालांकि, उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्युषा के साथ उनका रिलेशन ज्यादा दिन तक नहीं चला.



एक्टर ने आगे बताया कि प्रत्युषा (Pratyusha Banerjee) को मेरे बाइसेक्शुअल होने के बारे में तब पता चला, जब हमारा ब्रेकअप हो गया था. हम बहुत ही कम वक्त के लिए साथ रहे थे’. आगे विकास ने बताया, ‘ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग उससे मेरे बारे में गलत बातें बोल रहे थे, लेकिन अब मैं उस टाइम की छोटी-छोटी डीटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है.

View this post on Instagram A post shared by Vikas Gupta (@lostboyjourney)



विकास गुप्ता (Vikas Gupta) ने कहा ‘ब्रेकअप के बाद मैं प्रत्युषा से बहुत नाराज था, जब एक बार मैंने उसे रोड पर देखा तो नजरअंदाज कर दिया था. उसने मुझे बुलाया और कहा कि मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूं, मुझे प्रत्युषा अच्छी लगती थी. मैं उसके साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता था, लेकिन वह नहीं रही.’