नई दिल्ली: भाजपा ने फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया है कि पूर्व में यूपी की अखिलेश सरकार ने ‘मसान’ फिल्म के निर्माण के लिए अनुराग कश्यप को 2 करोड़ दिए थे. अब ऐसी ही राशि अनुराग कश्यप ‘सांड की आंख’ और ‘मुक्केबाज’ फिल्म के लिए योगी सरकार से मांग रही है. भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि अनुराग कश्यप का मोदी द्वेष की वजह का अब पर्दाफाश हो गया है. अनुराग ऐसे ही धन इकट्ठा करते रहे हैं. इसके सर्मथन मे भाजपा ने तीन पत्र जारी किए हैं जो सदस्य सचिव, सूचना और संपर्क विभाग, उतरप्रदेश के हैं.

Why are chaps like Anurag Kashyap so upset with Modi and BJP?

In 2016, Akhilesh Yadav bankrolled his film Masaan to the extent of 2 crore rupees. But similar requests for Mukkabaaz and Sand ki Ankh have not been approved by the Yogi government.

