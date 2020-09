भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से फिल्मकार महेश भट्ट पर निशाना साधा है, जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है. स्वामी ने बुधवार को ट्वीट किया, “क्या सिनेमा के दादा महेश भट्ट ने इस्लाम धर्म को अपनाकर अपना नाम अशरफ बट रख लिया है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें पुलिस रिकॉर्ड्स सही करने को कहें.” Also Read - अवध की रानी पर बनी फिल्म जल्द होगी रिलीज, 'तूफान मेल' बनकर है तैयार

14 जून को बांद्रा के अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए स्वामी एक अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं. इस मामले में छानबीन के दौरान मुंबई पुलिस महेश भट्ट से पूछताछ कर चुकी है.

Has Cinema Dada Mahesh Bhatt converted to Islam and taken name of Ashraf Butt? If not please ask him to correct the police records

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 2, 2020