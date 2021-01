फिल्म अभिनेता सोहेल खान ( Sohail Khan) उनके बेटे निर्वान (Nirvaan Khan) और भाई अरबाज खान (Arbaaz Khan) के खिलाफ BMC ने FIR दर्ज की है. तीनों पर कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप है. FIR के अनुसार, ये तीनों 25 दिसंबर को दुबई से मुंबई आए. इसके बाद एक होटल में क्वारेंटाइन होने की बात बताकर एयरपोर्ट से निकले और वहां न जाकर सीधे अपने घर चले गए. Also Read - Maharashtra News: गैंगस्टर छोटा राजन को जबरन वसूली के मामले में 2 साल कैद की सजा

Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) registers FIR against actor Sohail Khan & his son Nirvaan as well as actor Arbaaz Khan for violating COVID norms. They returned from Dubai on 25th Dec & were asked to remain in quarantine in a hotel but they went home: BMC. #Maharashtra Also Read - ड्रग माफिया करीम लाला के लिए एनसीबी का बड़ा अभियान

— ANI (@ANI) January 4, 2021