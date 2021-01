Bobby Deol romantic birthday wish for wife Tanya Deol: एम एक्स प्लेयर पर आई वेबसीरीज ‘आश्रम’ (Aashram) में बाबा निराला का किरदार निभाने वाले अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) बीते कुछ महीनों से खबरों में लगातार बने हुए है. आश्रम में अपनी उम्दा अदाकारी और भूमिका की वजह से बॉबी देओल चर्चा में भी रहे हैं. मगर आज उनकी ज़िंदगी का एक खास दिन है. बॉबी देओल (Bobby Deol) की पत्नी तान्या देओल (Tanya Deol) का आज जन्मदिन हैं और इस खास मौके पर उन्होंने एक बेहद रोमांटिक पोस्ट के ज़रिए अपनी पत्नी को बर्थडे विश किया है. Also Read - 'दिलबर' गर्ल नोरा फतेही ने इन तस्वीरों से मचाया है तहलका, लत लग गई है दीदार-ए-हुस्न की...

बॉबी देओल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल (Bobby Deol Instagram) से एक प्यारी से तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपनी पत्नी तान्या को गले लगाकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीर में दोनों रोमांटिक मूड में भी नज़र आ रहे हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए बॉबी ने कैप्शन में लिखा- 'हैप्पी बर्थडे मेरी जान'. इसके साथ उन्होंने एक दिल वाली इमोजी भी शेयर की है.

सोशल मीडिया पर बॉबी का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. फोटो में पति पत्नी की केमिस्ट्री भी गजब की दिखाई दे रही है. फिल्म इंडस्ट्री से दूर तान्या एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और एक बिज़नेस वूमेन हैं. बता दें कि तान्या ने बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल से 30 मई 1996 को शादी की थी. तान्या और बॉबी देओल के दो बेटे आर्यमन देओल और धरम देओल हैं.