बॉबी देओल को नहीं पता है कौन है समय रैना, India's Got Latent को लेकर कहा 'यह कौन सा शो है?'

Netflix India Got Latent: कॉमेडियन समय रैना का टैलेंट शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' चर्चा में है और आए दिन इससे जुड़ी खबरे आती रहती हैं, लेकिन बॉबी देओल ने इसे लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है.

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Netflix India Got Latent: कॉमेडियन समय रैना का टैलेंट शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ चर्चा में है, लेकिन सही वजहों से नहीं. इस शो में कॉमेडियन और क्रिएटर ह्यूमर की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यह शो आपत्तिजनक जोक्स, तीखी बहस और चौंकाने वाले पलों को लेकर विवादों में घिर गया है, जिससे सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा है. विवाद के एक साल से ज़्यादा समय बाद, कॉमेडियन सीज़न 2 के साथ लौटे और 3 जुलाई को रिलीज़ होने वाली अपनी फ़िल्म ‘अल्फा’ के प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट और शरवरी उनके पहले मेहमान बने थे. ऐसे में अब इसी फिल्म से जुड़े हुए एक स्टार बॉबी देओल ने इस शो को लेकर हैरान करने वाली बातें कही हैं और उन्होंने समय रैना के बारे मे भी कमाल की बातें कही हैं.

समय रैना की वापसी

विवाद के एक साल से ज़्यादा समय बाद, कॉमेडियन सीज़न 2 के साथ लौटे और 3 जुलाई को अपनी फ़िल्म ‘अल्फा’ की रिलीज़ के दौरान आलिया भट्ट और शरवरी उनके पहले मेहमान बने थे और दौरान सबने जमकर मस्त की थी. यहां तक की आलिया ने बताया था कि वो समय का शो देखती है और उन्हें बेहद मजा आता है.

समय रैना कौन हैं?

‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2’ को लेकर चल रही चर्चा के बीच, सोशल मीडिया पर बॉबी का इंडिया टीवी को दिया गया एक इंटरव्यू सामने आया है. इस क्लिप में, एक्टर से उनकी ‘अल्फा’ फिल्म की को-स्टार्स आलिया भट्ट और शरवरी के समय रैना के पॉपुलर शो में शामिल होने के बारे में पूछा गया, और यह भी पूछा गया कि क्या वह खुद भी गेस्ट के तौर पर उसमें शामिल होने पर विचार करेंगे. हालांकि, बॉबी ने सीधा जवाब देने के बजाय चतुराई से इस सवाल को टाल दिया. “ये कौन सा शो है? मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं,”

What Show is that ? I didn’t even know#BobbyDeol Completely Neglected “India’s got latent & Refuses to PROMOTE his film #Alpha on the set of #SamayRaina which is known for ~ ABUSIVE & Socially INAPPROPRIATE HUMOUR One Blunt RESPONSE & internet is calling it the ultimate… pic.twitter.com/BHl9dmlLGi — Manoz Kumar (@ManozTalks) June 22, 2026

‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीज़न की चर्चा

हाल ही में, समय रैना अपने विवादित शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीज़न के साथ ज़बरदस्त वापसी की है. इस सीज़न के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं. रिलीज़ होने के तीन दिनों के अंदर ही, ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीज़न 2 को YouTube पर 44 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं. यह एपिसोड साथ ही Netflix पर भी रिलीज़ किया गया था और रिलीज़ के बाद से ही यह प्लेटफ़ॉर्म के चार्ट्स पर टॉप पर ट्रेंड कर रहा है.