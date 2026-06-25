What show is that? समय रैना के शो India's Got Latent के बारे में बॉबी देओल नहीं जानते? आलिया-शरवरी आई थीं नज़र

Bobby Deol On India's Got Latent 2: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ हाल ही में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा को प्रमोट करती नज़र आई थीं. इस बारे में जब बॉबी देओल के पूछा गया तो उन्होंने कहा वो इस शो के बारे में ही नहीं जानते.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 25, 2026, 11:52 AM IST
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Bobby Deol On India’s Got Latent 2: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीजन 2 के जरिए धमाकेदार वापसी की है. हाल ही में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा को प्रमोट करने इस शो में पहुंची थी. जब इस बारे में बॉबी देओल से पूछा गया तो उन्होंने का उन्हें इस शो के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है.

बॉबी देओल का वायरल वीडियो

‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2’ की चर्चा के बीच, सोशल मीडिया पर बॉबी देओल का भी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उनके को-स्टार्स आलिया भट्ट और शरवरी के समय रैना के पॉपुलर शो में शामिल होने के बारे में पूछा गया, उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या वो भी बतौर गेस्ट इस शो में शामिल होंगे? बॉबी ने इस पर सीधा जवाब देने की बजाय चालाकी से इस सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा- ये कौन सा शो है? मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं, साथ ही उन्होंने इंटरव्यू खत्म करने का हाथ से इशारा भी किया.

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आलिया और शरवरी का एपिसोड रहा चर्चा में

बता दें, समय रैना के शो India’s Got Latent Season 2 के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मेहमान बनकर पहुंची थीं. ये एपिसोड Alpha के प्रमोशन का हिस्सा था और रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा. आलिया ने शो के दौरान समय रैना की कॉमेडी की तारीफ भी की थी और बताया था कि वो फ्लाइट में शो देखते हुए हंसते-हंसते लोटपोट हो गई थीं.

बॉबी के बयान पर यूजर्स का रिएक्शन

बॉबी देओल के बयान के बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बंटा नजर आया. कुछ लोगों ने बॉबी की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे शो को प्रमोट की क्यों करना. वहीं एक ने लिखा- हर कलाकार का हर डिजिटल शो के बारे में जानना जरूरी नहीं है. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि शायद बॉबी देओल सोशल मीडिया ट्रेंड्स से दूर रहते हैं.

क्या है India’s Got Latent?

India’s Got Latent एक कॉमेडी-टैलेंट शो है, जिसे समय रैना होस्ट करते हैं. शो अपने अनोखे फॉर्मेट, डार्क ह्यूमर और वायरल क्लिप्स की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ. हाल के वर्षों में यह इंटरनेट पर सबसे चर्चित हिंदी शो में से एक रहा है.

फिल्म अल्फा के बारे में

फिल्म ‘अल्फा’ (Alpha) वाईआरएफ (YRF) स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट अवेटिड थ्रिलर फिल्म है. 3 जुलाई 2026 को ये दुनिया भर में रिलीज़ हो रही है. शिव रवैल ने इसे निर्देशित किया है जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे.

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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