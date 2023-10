Hindi Entertainment Hindi

Bobby Deol Shirtless In Animal Teaser Dharmendra Reacted Mera Innocent Beta

'Animal' में Bobby Deol को शर्टलेस देख धर्मेंद्र का भर आया 'जी'? बोले-मेरे इनोसेंट बेटे को..

फिल्म Animal में बॉबी देओल (Bobby Deol) का खतरनाक लुक देखने को मिल रहा है. उनकी शर्टलेस बॉडी और खून से लथपथ चेहरे को देखकर लोग हैरान हैं. ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज़ होगी.

bobby deol shirtless in animal teaser dharmendra reacted mera innocent beta

Dharmendra Reacts on Bobby Deol Shirtless: फिल्म एनिमल (Animal) का टीज़र रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में बना हुआ है. इस वीडियो में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Different Look) का एक दम डिफरेंट लुक नज़र आ रहा है. लेकिन बॉबी देओल (Bobby Deol) के लुक ने तो सबको हिलाकर रख दिया है. बॉबी की सिक्स पैक एब्स बॉडी देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. टीज़र के लास्ट में जो बॉबी शर्टलेस अंदाज में दिखाई दिए हैं उन्हें देखकर लोगों की निगाहें नहीं हट रही हैं. इसपर अब दिग्गज अभिनेता और बॉबी देओल के पिता धर्मेंद्र ने भी रिएक्ट किया है. धर्मेंद्र ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर ‘एनिमल’ टीज़र की एक क्लिप शेयर की जिसमें वो हरे रंग का नेकलेस पहने शर्टलेस अवतार में अपने कमरे का दरवाजा खोलते नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में चाकू है और वह खतरनाक नज़र से कमरे में किसी के घुसने की तरफ इशारा करते हैं.

Trending Now

धर्मेंद्र ने बॉबी को बताया इनोसेंट (Innocent Bobby Deol)

धर्मेंद्र ने इस क्लिप के कैप्शन में लिखा- ‘एनिमल’ में मेरा मासूम बेटा.” वीडियो में लिखा था, ‘सुनो आप सभी, 1 दिसंबर को थिएटर में आओ वरना…’ धर्मेंद्र के इस वीडियो पर यूजर्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, ‘पाजी इतने भी मासूम नहीं हैं.’ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘अगर वो मासूम हैं तो मैं फरिश्ता हूं.’

You may like to read

View this post on Instagram A post shared by Bobby Deol (@iambobbydeol)

बॉबी की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन (Bobby Deol Body Transformation)

बता दें कि बॉबी देओल ने फिल्म ‘एनिमल’ के लिए गजब का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है. इससे पहले बॉबी देओल ने खुद अपनी एक शर्टलेस तस्वीर शेयर की थी और बताया था कि ‘एनिमल’ का शूटिंग शेड्यूल उन्हें फिट रहने में मदद कर रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Bobby Deol (@iambobbydeol)



‘एनिमल’ 1 दिसंबर को रिलीज होगी (Animal Release Date)

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘एनिमल’ 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और अनिल कपूर भी नजर आएंगे. गौरतलब है कि बॉबी आखिरी बार वेब सीरीज ‘आश्रम 3’ में नजर आए थे जिसमें उन्होंने काशीपुर वाले बाबा निराला का किरदार निभाया था.

RECOMMENDED STORIES