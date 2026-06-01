रंगा-बिल्ला के डर से कांपते थे Bobby Deol, मां से पड़ती थी जूतों की मार, बचपन के किस्से कर देंगे हैरान

Bobby Deol Interesting Facts: बॉबी देओल 90 के दशक से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं. हालांकि एक लंबे ब्रेक के बाद जब उन्होंने फिल्म एनिमल से कमबैक किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. उनका नया लुक और जोश देखकर लोग हैरान थे. बॉबी अब जल्द ही अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर में नज़र आने वाले हैं. एक रोमांटिक हीरो से विलेन और अब ग्रे किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो हर चुनौतीपूर्ण रोल करने की क्षमता रखते हैं. इसी बीच बॉबी ने दिए एक इंटरव्यू में अपने बचपन और करियर के बारे में कई बातें बताई हैं.
बॉबी ने अपने स्कूल के दिनों के याद करते हुए बताया कि उनका स्कूल जाने का मन नहीं करता था. उनकी मां स्कूल छोड़ने जाती थीं और जब वो ना-नुकर करते थे तो उनकी चप्पलों से पिटाई भी करती थी.
इस इंटरव्यू में बॉबी ने बताया कि बचपन में वो बहुत गोल-मटोल थे. कम लोग जानते हैं कि परिवार के कुछ सदस्य उन्हें प्यार से अलग-अलग मजेदार नामों से भी बुलाते थे. एक बार उन्होंने कद्द देखकर अपने पापा से पूछा-ये क्या है? उन्होंने बताया कद्दू. उस दिन के बाद से बॉबी को सभी प्यार से कद्दू बुलाने लगे.
बॉबी देओल ने बताया कि उन्हें बचपन में घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था- ‘मैं सिर्फ घर से स्कूल और स्कूल से घर जाता था. वो भी मेरी मां मुझे छोड़ने जाती थीं. जब मैं टीनएज में भी आ गया तब भी मेरे घरवाले मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते थे. उस वक्त मेरे दोस्त पार्टी करते थे. मैं मां से बहुत रिक्वेस्ट करता था, मां मुझे बाहर जाने दे. 10 बार बोलने पर वो एक बार बाहर जाने की इजाजत देती थी’.
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बॉबी ने बताया कि उस दौर में रंगा-बिल्ला (खतरनाक अपराधी) का काफी खौफ था. वो जिसे भी किडनैप करते थे फिर उसे छोड़ते नहीं थे. एक दिन मेरे घर पुलिस आई. उन्होंने मेरे पापा को बताया कि मेरा एक दोस्त को किडनैप कर लिया गया था, हालांकि अब वो सुरक्षित है लेकिन रंगा-बिल्ला ने उस स्कूल में पढ़ने वाले और दोस्तों के नाम उनसे पूछे हैं. ये सुनकर पापा डर गए और मेरा घर से निकलना बंद हो गया. मैंने साइकिल चलाना भी घर पर सीखा.
इस फिल्म को अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे हैं. बॉबी का ये रोल उनके अब तक के करियर से सबसे इंटेंस रोल माना जा रहा है. इसमें बॉबी एक एक्टर का किरदार निभा रहे हैं जिसपर एक्स गर्लफ्रेंड के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगता है. फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.
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