Bold Web series Sacred Games 3 Nawazuddin Siddiqui confirms there is Nothing left for third season -नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' के पहले और दूसरे पार्ट ने धमाल मचा दिया था. कहा जा सकता है कि सेक्रेड गेम्स पहली ऐसी वेब सीरीज है जिसकी खूब चर्चा हुई और वो लगातार सुर्खियों में बनी रही. ऐसे में लोगों को इसके तीसरे पार्ट का इंतजार था लेकिन नवाजुद्दीन के इस बयान ने फैंस को निराश कर दिया.

नवाज़ ने कहा कि विक्रम चंद्रा के उपन्यास पर आधारित इस वेब सीरीज ने पहले- दूसरे पार्ट में लगभग सबकुछ समेट लिया था ऐसे में तीसरे पार्ट के लिए कुछ बचा नहीं है. हालांकि दूसरे पार्ट को उतनी सराहना नहीं मिली थी जितनी उम्मीद थी. बता दें, इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा सैफ अली खान, कल्कि कोचलीन, रणवीर शौरी भी दिखाई दिए.

सेक्रेड गेम्स का निर्देशन अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी ने किया था. दूसरे पार्ट में बात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा था अगर कोई नग्नता देखना चाहता है को उनके लिए पोर्नोग्राफी का विकल्प है. उन्हें वेब सीरीज में ऐसी चीजों को नहीं खोजना चाहिए.