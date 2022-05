जिस तरह से दर्शकों के बीच ओटीटी का क्रेज़ बढ़ा है उसी तरह बोल्ड कंटेंट को लेकर भी कई ऐसी वेब सीरीज़ रिलीज हुई हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते. इसमें से तो कई ऐसे वेब शो हैं जिनके कोई चार्ज नहीं हैं उन्हें आप फ्री में देख सकते हैं. हालांकि ये अलग बात है कि इस तरह की सीरीज़ अकेले में ही देखना बेहतर है.Also Read - Panchayat Season 2: क्या सोचकर डायरेक्टर ने बनाई 'पंचायत 2', बोले- बस इसे जिंदा करना चाहता था

हैलो मिनी बेहद बोल्ड वेब सीरीज़ है. अनुजा जोशी, प्रिया बनर्जी, मृणाल दत्त, अंशुल पांडे, दर्शना बानिक और गौरव चोपड़ा स्टारर फिल्म में अंतरंग सीन की भरमार है. आप इसे परिवार के साथ बैठकर बिल्कुल भी नहीं देख सकते. Also Read - झूठ बोल कर विदेश जाना चाहती थी जैकलीन फर्नांडिस? ED के दावों ने खोली पोल..अब वापस लिया आवेदन

बोल्ड वेब सीरीज की बात करें तो ‘चरमसुख साड़ी की दुकान’ (Charmsukh Saree Ki Dukaan) भी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है. Also Read - बेपनाह हुस्न को मिली सजा! 'बाबा निराला' की दासी को 'काले' रंग की वजह से लोग बोलते 'सेक्सी', पूरी बॉडी रंगी जाती थी

इस वेब सीरीज़ में अश्लील सीन की भरमार है. इस वेब शो को आप कतई फैमिली के साथ देखने की गलती न करें.

इस सीरीज़ में एक्ट्रेस सोनिया सिंह राजपूत मुख्य भूमिका में हैं. सोनिया ने कैमरे के सामने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं.

‘फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज (Four More Shots Please 2)

इस सीरीज़ में बोल्‍डनेस और फन के साथ ‘इमोशंस’ का कॉकटेल’ है. इसके दो सीरीज़ को लोगों ने बहुत पसंद किया था. सयानी गुप्ता और मिलिंद सोनम ने कैमरे के सामने बेहद बोल्ड सीन दिए थे.

‘बेबी कम ना’

श्रेयश तलपड़े की कॉमेडी और बोल्ड वेब सीरीज ‘बेबी कम ना’ भी किसी से कम नहीं है. ऑल्ट बालाजी पर मौजूद इस वेब सीरीज में भी जमकर बोल्ड सीन दिखाए गए हैं. सीरीज में आपको बोल्डनेस के साथ कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिलेगा.