इंडिया के मैप पर चलना 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार को पड़ा महंगा, भड़के देशभक्तों ने सुनाई खरी-खरी

Akshay Kumar World Tour : बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म ‘सेल्फी’ के प्रमोशन में बिजी हैं, हाल ही में उन्होंने सुपरस्टार एक्टर सलमान खान से कोलैब किया. सलमान और अक्षय ‘सिल्फी’ के गाने मैं ‘खिलाड़ी तू अनाड़ी’ पर डांस करते नजर आए, उनका वीडियो भी खूब वायरल हुआ. इस बीच अक्षय कुमार अपने वर्ल्ड टूर की तैयारी भी कर रहे हैं. इस सफर में उनका साथ दिशा पाटनी, नोरा फतेही और अपारशक्ति खुराना समेत कई बॉलीवुड स्टार होंगे. हाल ही में अक्षय ने नॉर्थ अमेरिका के अपने टूर की जानकारी देते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसे लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल, अपने उत्तरी अमेरिका दौरे से पहले एक प्रमोशनल वीडियो को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन्हें भारत के नक्शे पर चलते हुए दिखाया गया है. अभिनेता ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विवादास्पद वीडियो अपलोड किया था. अक्षय की पोस्ट पर नेटिजन्स का गुस्सा भड़क उठा, जिन्होंने तुरंत इसे भारत के नक्शे का अनादर करार दिया. वीडियो में अभिनेत्री दिशा पटानी, मौनी रॉय, नोरा फतेही और सोनम बाजवा भी हैं. वह भारत के नक्शे पर नहीं चल रहे थे इसलिए वह बच गए. यह वीडियो इस साल मार्च में नॉर्थ अमेरिका टूर ऑफ द स्टार्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था.