नई दिल्ली: पूरे देश में कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है. ऐसे में सभी सेलेब्स अपने घर पर बैठे हुए है. बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर भी इन दिनों अपने घर बैठे हैं, और सोशल मीडिया पर अपने फैन्स को बता रहे हैं कि वह खाली समय में क्या कर रहे हैं. अर्जुन कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर किया है.

इस फोटो में अर्जुन को नए हेयरस्टाइल में देखा जा सकता है. इस हेयरस्टाइल को आम तौर पर गंजा हना कहते हैं लेकिन इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है. अर्जुन की यह फोटो देखकर फैन्स काफी हैरान हो गए हैं. अर्जुन कपूर के हेयरस्टाइल का कुछ फैन्स मजाक भी उड़ा रहे हैं. इस फोटो को शेयर करने के साथ ही अर्जुन ने कैप्शन में लिखा- Getting ready for it & feeling Buzzed about my Saturday night !!

अर्जुन की इस फोटो पर एक यूजर ने कमेंट करके लिखा- ‘मुझे हार्ट अटैक आ गया … लेकिन कुछ सेकेंड बाद मैं ठीक हो गया’. जबकि एक यूजर ने लिखा- ‘क्यों भाई क्यों’. एक यूजर ने अर्जुन की फोटो पर कमेंट करके लिखा- ‘भारत का आंद्रे रसेल.’