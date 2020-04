Bollywood Actor deepak dobriyal promises to his staff pay their salary on time during lock down- कोरोना वायरस की दहशत से देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया है. लोग घर में कैद हो गए हैं. सड़कें सूनी हो गई हैं. फिल्मों की शूटिंग. दुकानें. फैक्टरियां. सब बंद. देहाड़ी मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं. सबसे ज्यादा गरीब लोगों पर इस वायरस की मार पड़ी है. वे सड़कों पर आ गए हैं. शहरों से अपने घर जाने के लिए छटपटा रहे हैं. लेकिन ट्रेन.बस. गाड़ियां सब तो बंद हैं. जाएं तो जाएं कहा. जो रोज की दिहाड़ी मिलती थी वो भी अब गई. खुली सड़कों पर रात गुजारने को भूखे-प्यासे ये मजबूर मजदूर वाकई इस महामारी के आगे बेबस हैं. Also Read - Video: क्या 'शराब से कोरोना पेट में ही मर जाता है?' कार्तिक ने पूछा डॉक्टर से सवाल, तो यूं मिला जवाब

ऐसे में कई सेलेब्स के आलावा आम लोग भी मदद के लिए आगे आएं है. अक्षय कुमार, अमिताभ बच्‍चन, शाहरुख खान, सोनू सूद, जैसे सुपरस्‍टार्स ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम राहत कोष में सहायता राशि दी है. इस लिस्‍ट में अब एक और नाम भी शामिल हो गया है, ऐक्‍टर दीपक डोबरियाल का.

‘तनु वेड्स मनु (Tanu Weds Manu)’ फेम दीपक ने ये ऐलान किया है कि उनकी हैसियत तो ज्यादा नहीं है लेकिन अगर लोन भी लेना पड़े तो वे इसे लेकर अपने स्टॉफ को सैलरी देंगे. इस लॉकडाउन में बीमारी के आलावा नौकरी पर मंडराते खतरे को देखकर लोग परेशान हैं. मालिकों ने कहना शुरू कर दिया है कि जब काम ही नहीं किया तो पैसे किस बात के. सैलरी कहां से दें. ऐसे में दीपक ने स्टॉफ को भरोसा दिलाया है कि वे उन्हें सैलरी देंगे चाहे लोन से क्यों ना लेना पड़े.

बता दें, ‘तनु वेड्स मनु’ फिल्म के किरदार पप्पीजी से घर-घर में चर्चित हुए दीपक डोबरियाल को सिर्फ पप्पीजी के नाम से जाना जाता है.प्रतिभाशाली अभिनेता ने पहली बार 2006 की फिल्म ‘ओमकारा’ में अपनी भूमिका के साथ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था. वे कई वर्षो में कई मजबूत चरित्र निभा चुके हैं. हाल ही में दीपक फिल्‍म ‘अंग्रेजी मीडियम’ में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके काम को सराहा गया था. लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था.