Dharmendra was honoured with a Lifetime Achievement Award by the State of New Jersey in the United States: साल 1960 में फिल्म ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से अभिनय की शुरुआत करने के बाद पूरे तीन दशकों तक चलचित्र जगत में छाए रहने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सीनेट और महासभा द्वारा पारित संयुक्त विधायी प्रस्ताव द्वारा अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया. विधानमंडल के दोनों सदनों ने छह दशकों के अपने करियर के दौरान और 300 फिल्मों में दिखाई देने वाले अभिनेता के हिंदी सिनेमा में अथाह योगदान को मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस पुरस्कार को स्वीकार करते हुए धर्मेद्र ने बॉलीवुड इनसाइडर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, “मैं इस सम्मान से बेहद खुश हूं और इस एक तरह का पुरस्कार मिलने पर गर्व महसूस कर रहा हूं.” Also Read - लॉकडाउन के बीच धर्मेंद्र के घर आया नन्हा मेहमान, VIDEO शेयर कर बताई खुशखबरी

यह पुरस्कार अमेरिका में हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख प्रकाशन बॉलीवुड इनसाइडर द्वारा आयोजित जूम इवेंट के माध्यम से दिग्गज अभिनेता को प्रदान किया गया. इसके प्रकाशक वरिंदर भल्ला ने कहा, धर्मेंद्र को एक भारतीय अभिनेता के लिए अमेरिकी राज्य विधानमंडल द्वारा पहली बार ऐतिहासिक पुरस्कार दिया जाना, भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में उनके योगदान को दुनिया याद रखेगी.

View this post on Instagram A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam)

सीनेट में प्रस्ताव पेश करने वाले सीनेटर माइकल डोहर्टी ने न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यदूत, राजदूत रणधीर जायसवाल, बॉलीवुड इनसाइडर प्रकाशक भल्ला, पद्मश्री डॉ. सुधीर पारिख, न्यूज इंडिया टाइम्स के प्रकाशक और एसेंशमैन उपेंद्र चिवुकुला ने जूम कांफ्रेंस के जरिए धर्मेद्र को पुरस्कार प्रदान किया. सीनेटर डोहर्टी ने घोषणा की कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सभी 40 सीनेटरों और महासभा के 80 सदस्यों ने पारित किया.