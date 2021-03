मुंबई: बॉलीवुड एक्‍टर व बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी एजाज खान को नवी मुंबई पुलिस के मादक पदार्थ विरोधी प्रकोष्ठ ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने के मामले में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि उन्हें नवी मुंबई के निकटवर्ती सीबीडी बेलापुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है. खान ने बॉलीवुड की कई फिल्मों और टेलिविजन धारावाहिकों में काम किया है. Also Read - Ajaz Khan को NCB ने ड्रग केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद किया अरेस्‍ट

We were tipped off that a particular person has a banned psychotropic substance, so we raided the hotel & found 8 ecstasy tablets in Ajaz Khan's possession, probe underway: Tushar Doshi, DCP Mumbai. Actor Ajaz Khan was arrested by Mumbai Police's Anti-Narcotics Cell last night.

