भारत के कई सारे राज्य इस वक्त कोरोना की मार झेल रहे हैं और इसी दौरान कई सारे राज्यों में कफ्यू लगा हुआ है और साथ ही लॉकडाउन भी है. ऐसे में सोनी लिव (Sony Liv) के लिए बनाए जा रहे वेब सीरीज 'योर ऑनर' (Your Honor) की शूटिंग इन दिनों पंजाब के के लुधियाना में चल रही है और इस वक्त वहां पर रात 8.00 से लॉकडाउन लगा हुए है.

लुधियाना में कोरोना से हालात अच्छे नहीं है और लॉकाडाउन जैसी स्थिती है, ऐसे में इस दौरान 'योर ऑनर' (Your Honor) की टीम ने तय समय से 2 घंटे अधिक यानी रात 8.00 बजे तक शूटिंग की. मंगलवार की शाम जिस वक्त पुलिस शूटिंग स्थल पर पहुंची, उस वक्त कोर्ट के सीन फिल्माये जा रहे थे. जहां पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर इस सीरीज के मुख्य कलाकार जिम्मी शेरगिल (Jimmy Shergill) और शो से जुड़े क्रू के 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने फिम्म अभिनेता जिम्मी शेरगिल (Jimmy Shergill) समेत चार लोगों के खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन, 3 महामारी एक्ट व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में कोरोना को काबू में लाने के लिए शाम 6.00 बजे से सुबह 5.00 तक लॉकडाउन लगाया गया है.