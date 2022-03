Paresh Rawal Reaction on Will Smith slap: ऑस्कर अवॉर्ड 2022 (Oscar Awards 2022) में कॉमेडियन क्रिस रॉक (Comedian Chris Rock) को थप्पड़ मारने के बाद हर जगह हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) की चर्चा है. थप्पड़ कांड पर अब बॉलीवुड एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) का भी रिएक्शन आया है. उन्होंने विल स्मिथ के थप्पड़ और रूस-यूक्रेन युद्ध (Russo-Ukraine War) के बीच का कनेक्शन खोज निकाला है. ऑस्कर में क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने को लेकर दुनियाभर के कॉमेडियन विल स्मिथ की निंदा कर रहे हैं. इस घटना पर ट्वीट करते हुए एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal Tweet) ने लिखा, ‘कॉमेडियंस हर जगह खतरे में हैं.’Also Read - मनीष मल्होत्रा की कातिलाना ड्रेस में Nysa Devgn ने दिखाया हॉट लुक, वायरल तस्वीरों से नजरें हटा पाना मुश्किल

दरअसल, बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने अपने ट्वीट में युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की ओर इशारा किया है. राष्ट्रपति बनने से पहले जेलेंस्की भी मशहूर कॉमेडियन हुआ करते थे. अपने पहले कार्यकाल में ही उन्हें रूस के साथ युद्ध का सामना करना पड़ रहा है. परेश रावल ने ऑस्कर समारोह में कॉमेडियन क्रिस रॉक पर हुए हमले पर चुटकी लेते हुए इसे राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर हुए रूसी हमले से जोड़ा है. उन्होंने लिखा, ‘कॉमेडियंस हर जगह खतरे में हैं, चाहे वो क्रिस हों या जेलेंस्की.’ Also Read - Amitabh Bachchan ने ऋषिकेश में शूट किया मुंडन और हवन का सीन, फुर्सत के समय देवभूमि पर ये काम कर रहे 'महानायक'

Comedians are in Danger everywhere , be it Chris or Zelensky !!! — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) March 29, 2022

Also Read - 'केजीएफ: चैप्टर 2' के ट्रेलर का जबरदस्त हाइप, 109 मिलियन से अधिक व्यू, बार-बार देख रहे हैं लोग

सोशल मीडिया पर अब परेश रावल का ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वहीं दूसरी ओर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने पर कॉमेडियन और एक्ट्रेस कैथी ग्रिफिन ने विल स्मिथ पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, आपको एक बात बता दूं, स्टेज पर चलते हुए जाना और कॉमेडियन को मारना, यह बहुत बुरा है. अब हम सभी को इस बात की चिंता करना चाहिए कि कॉमेडी क्लबों और थिएटर्स में अगला विल स्मिथ कौन बनना चाहेगा.