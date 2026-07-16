'मेरी गलती नहीं थी, फिर भी शर्म आती थी'... सालों बाद छलका सोहेल खान का दर्द, शेयर किया दर्दनाक एक्सपीरियंस

Sohail Khan Shocking Revelation: बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान ने रियलिटी शो 'अलायंस' में बातचीत के दौरान अपना एक दर्दनाक एक्सपीरियंस शेयर किया है, आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 16, 2026, 5:36 PM IST
'मेरी गलती नहीं थी, फिर भी शर्म आती थी'... सालों बाद छलका सोहेल खान का दर्द, शेयर किया दर्दनाक एक्सपीरियंस

Sohail Khan Shocking Revelation: बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो ‘अलायंस’ में नजर आ रहे हैं. लोगों को उनको देखना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. सोहेल खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, उन्होने निजी और भावुक खुलासा किया है. एक रियलिटी शो में बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि बचपन में उनके साथ यौन शोषण हुआ था और इसी डर और शर्म की वजह से वो ये बात किसी को भी नहीं बता पाए जबकि उनकी गलती भी नहीं थी फिर भी उनको शर्म आती थी. उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक अनुभव ने उनकी सोच और जिंदगी पर भी काफी ज्यादा गहरा असर डाला है. उन्होने अपने बेटों की सुरक्षा को लेकर भी बात कही है. आइए आपको आगे इस खबर में बताते हैं.

सालों बाद शेयर किया दर्दनाक एक्सपीरियंस

और पढ़ें: सोहेल खान ने अपने बेटे के लिए चुना था 'राम खान' नाम, लेकिन आखिरी पल में क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?

रियलिटी शो ‘अलायंस’ में बातचीत के दौरान उन्होने अपनी बात को खुलकर रखा है. उनके साथ हुई घटना ने उन्हें लंबे समय तक मानसिक रूप से बिगाड़ दिया था. यौन शोषण होने के बाद उन्होने ये बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी और सालों तक छुपाकर रखा. ये खुला तब हुआ जब रैगिंग को लेकर बातचीत चल रही थी, तो उन्होने बताया कि अगर बच्चों के साथ कभी ऐसा होता है तो मैं उनको यही कहूंगा कि वो अपनी बातों को खुलकर कहें.

मेरी गलती नहीं थी, फिर भी शर्म आती थी

उन्होने सालों तक ये दर्द झेला है और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी से भी इस बात को खुलकर बोल सकें. बड़े होने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से पूरी घटना साझा की थी. उनके पिता ने ये सारी घटना को सुनने के बाद कहां कि इतने सालों तक बात को क्यों छुपाया? सोहेल ने उनको कहा तब उनको काफी ज्यादा शर्म आती थी और यही वजह है कि मैनें इतने सालों तक इस बात को सबसे छुपाकर रखा था. मुझे ये बात किसी को भी बताने की हिम्मत तक नहीं नहीं होती थी और मुझे डर सा लगा रहता था.

बच्चों की सुरक्षा को लेकर है सजक

बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान अपने बेटों की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा सजक हैं और वो उनको भी यही सलाह देते हैं, कि कभी कुछ भी हो वो अपनी बातों को कभी भी कहने से न डरे और खुलकर चीजों को बोलें. पिता बनने के बाद उन्हें बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है. वो चाहते हैं, कि उनके बच्चें सुरक्षित माहौल में बड़े हों.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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