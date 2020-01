नई दिल्ली: बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस हैं लेकिन जेएनयू घटना के बाद से कई बड़े ब्रैंड्स उनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि कुछ ब्रैंड्स का कहना है कि वह दीपिका पादुकोण पर फिल्माए गए विज्ञापनों को कुछ समय के लिए हटा रहे हैं. कोका-कोला और अमेज़ॅन का प्रतिनिधित्व करने वाले आईपीजी मेडीब्रांड्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि सिन्हा ने कहा, “आमतौर पर, ब्रांड सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं और किसी भी विवाद से सावधान रहते हैं.” बता दें कि इस घटना के बाद से ही मोदी सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया स्किल इंडिया का प्रमोशनल वीडियो ड्रॉप कर दिया गया.

Delhi: Deepika Padukone joins students at Jawaharlal Nehru University, during their protest against #JNUViolence. pic.twitter.com/9P6IMzs0AS

— ANI (@ANI) January 7, 2020