View this post on Instagram

Deepika Padukone with laxmi agrawal and acid attack survivors at Sheroes Hangout, Lucknow today . . . . . . . . . . . . _____________________________________ @deepikapadukone @shaleenanathani @ranveersingh _____________________________________ . . . . . #deepikapadukone #padmavati #Chhapaak #deepians #deepikapadukonefans #deepveer #randeep #parineetichopra #deepikaalwayssllays #deepikaforever #ranbirkapoor #yjhd #cocktailmovie #omshanti #shaleenanathani #yehjawanihaideewani #priyankachopra #deepikaslays #deepikaforever #chennaiexpress #bajiraomastani #galgadot #ranveersingh #aliabhatt #deepikalovers #gaintrick #ranveerians #deepikapadukonefc #gainfollowers #gainfollowers #ranveerians #padmavati