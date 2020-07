नई दिल्ली: मनोरंजन जगत के लिए ये साल बहुत बुरा साबित हो रहा है. कोरोना महामारी के चपेट में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन आ गए हैं. वहीं अनुपम खेर का परिवार भी इस बीमारी से ग्रसित पाया गया है. लेकिन इसी बीच बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा हेमा मालिनी के स्वास्थ्य को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं. Also Read - ईशा देओल की विदाई पर फूट- फूटकर रोने लगे थे धर्मेंद्र, देखें वायरल वीडियो

बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल (Esha Deol) ने अब अपनी मां और अभिनेत्री हेमा मालिनी के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि वह 'फिट एंड फाइन' हैं. इंटरनेट पर हेमा मालिनी की खराब तबीयत को लेकर सामने आ रहे कई रिपोर्ट के बाद ईशा ने स्पष्टीकरण जारी करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया.

ईशा ने रविवार की सुबह किए गए पोस्ट में लिखा, "मेरी मां हेमामालिनी बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं. उनके स्वास्थ्य के बारे में चल रही खबर बिल्कुल झूठी है, इसलिए कृपया ऐसी अफवाहों पर प्रतिक्रिया न दें! सभी को उनके प्यार के लिए धन्यवाद."

My mother @dreamgirlhema is fit & fine 🧿 ! The news regarding her health is absolutely fake so please don’t react to such rumours! Thanks to everyone for their love & concern . ♥️🙏🏼

— Esha Deol (@Esha_Deol) July 12, 2020