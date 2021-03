मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्विटर संदेश के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को आड़े हाथों लिया है. कंगना ने ट्विटर पर एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपये की उगाही करने के लिए कहा. Also Read - Kangana Ranaut ने Taapsee Pannu पर साधा निशाना, कहा- तुम हमेशा सस्ती रहोगी...

इस न्यूज पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने ट्वीट किया, "जब मैंने भ्रष्टाचार और महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे गालियां, धमकियां, आलोचनाएं झेलनी पड़ीं. मैंने इसका जवाब भी दिया. लेकिन, जब मेरे अपने प्यारे शहर के प्रति मेरी वफादारी पर सवाल उठाया गया तो मैं चुपचाप रो पड़ी. जब उन्होंने मेरा घर अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया तो कई लोगों ने खुशियां मनाई, जश्न मनाया."

उन्होंने आगे कहा, “आने वाले दिनों में वे पूरी तरह से एक्पोज हो जाएंगे. आज मैं निश्चित खड़ी हूं, इसलिए यह साबित होता है कि मेरे बहादुर राजपुताना खून में उस जमीन के प्रति निष्ठा और सच्चा प्यार बहता है जो मुझे और मेरे परिवार का पेट पालती है. मैं सच्ची देशभक्त हूं, हरामखोर नहीं.”

In coming days they will be fully exposed, today I stand vindicated, hence it is proven in my brave Rajputana blood flows the loyality and true love for the land that feeds me and my family. I am a true desh bhakt not haramkhor #MahaVasooliAghadi #AnilDeshmukh #ParambirSingh

