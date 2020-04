Also Read - शाहरुख खान-गौरी खान ने फिर किया नेक काम, ऑफिस को क्‍वारंटीन जोन में बदला, देखें वीडियो

View this post on Instagram

“Mummy, I’m fed up of waiting because I feel like going” My mental state right now🙃 but…nobody’s goin out! Home sweet home! 😇 #thewonderyears 🌈