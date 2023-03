Corona Virus की चपेट में आईं पूजा भट्ट, एक बार फिर इंडस्ट्री पर छाया महामारी का साया

Pooja Bhatt : देश में कोरोना वायरस का संकट एक बार गहराने लगा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने बताया कि वो कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं. 2020 में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान बर्तन पीटते एक बच्चे के वीडियो पर रिएक्शन देते हुए पूजा भट्ट ने खुद के कोरोना वायरस संक्रमित होने की जानकारी दी. पूजा भट्ट पहली बार कोरोना के चपेट में आई हैं, उनसे पहले अर्जुन कपूर, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और कनिका कपूर समेत कई हस्तियां महामारी की चपेट में आ चुकी हैं. पूजा भट्ट के संक्रमित होने के बाद एक बार फिर इंडस्ट्री पर कोरोना का साया मंडराने लगा है.

ट्विटर यूजर ने एक वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, ‘तीन साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर भारतीय बर्तन बजाकर कोरोना वायरस को देश से भगा रहे थे!’ इस पर कमेंट करते हुए पूजा ने लिखा, ‘और ठीक 3 साल बाद, मैंने पहली बार कोविड पॉजिटिव टेस्ट कराया है. लोगों को मास्क पहनाओ! कोविड अभी भी बहुत करीब है और पूरी तरह से टीका लगाए जाने के बावजूद आप तक पहुंच सकता है. उम्मीद है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी.’ कोरोना संक्रमण की जानकारी मिलने के बाद इंडस्ट्री के कई दोस्त और फैंन पूजा के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.