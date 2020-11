Bollywood Actress Sonakshi Sinha Enjoying Holiday in Maldives see her bikini Pics– बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा इस वक्त मालदीव में छुट्टियां एन्जॉय कर रही हैं. सोनाक्षी सोशल मीडिया पर भी लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर भी कर रही हैं. Also Read - बॉलीवुड में डेब्यू से पहले इस एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लगाई आग, वायरल हो रही हैं तस्वीरें

इस वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है. हैट लगाए और काले और सफेद रंग की ड्रेस में नज़र आ रही है. Also Read - 'ससुराल सिमर का' फेम आशीष रॉय का किडनी फेल होने से निधन, पहले ही कहा था....

View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

बता दें, सोनाक्षी की अगली फिल्म अजय देवगन और संजय दत्त के साथ ‘भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया’ है.