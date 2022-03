Sonali Bendre DID Little Masters: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे (Actress Sonali Bendre) लंबे समय के बाद एक बार फिर टीवी पर वापसी कर रही हैं. करीब 4 साल तक कैंसर (Sonali Bendre Cancer) से जिंदगी की जंग लड़ने वालीं सोनाली बेंद्रे जल्द ही डांस रियलिटी शो ‘डीआईडी लिटिल मास्टर्स’ (DID Little Masters) को जज करती नजर आएंगी. सोनाली को साल 2018 में पता चला था कि उन्हें मेटास्टेटिक कैंसर (Metastatic Cancer) है, जिसके इलाज के लिए उन्होंने बीच में ही रियलिटी शो छोड़ दिया था. अब बीमारी को मात देने के बाद एक बार फिर एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लौट रही हैं. सोनाली ने ठीक होने के बाद कहा था कि वो पूरी उर्जा और फिटनेस के साथ वापस आना चाहती हैं.Also Read - The Kashmir Files बॉक्स ऑफिस पर तोड़ रही है सारे रिकॉर्ड, आमिर खान ने भी दे दिया अपना रिएक्शन

टीवी पर अपनी वापसी को लेकर सोनाली बेंद्रे ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मेरे लिए फिर से रियलिटी शो से वापसी करना बहुत बड़ी बात है, मैंने हमेशा बच्चों के साथ काम को एंजॉय किया है. उनमें मासूमियत होती है वो सच बोलते हैं, शो में मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहती हूं, बच्चे सेंसिटिव होते हैं लेकिन बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, मैं स्टेज पर अपनी डांस परफार्मेंस को बिल्कुल एंजॉय नहीं करती, इसलिए मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती. ऐसा शायद इसलिए है कि मैं ट्रेंड डांसर नहीं हूं, स्टेर पर परफॉर्म करने से पहले मुझे तनाव और डर लगता था.

बीमारी से जंग की अपनी जर्नी को याद करते हुए सोनाली ने कहा, 'लाइफ में ये समझना जरूरी है कि हमें कब न कहना चाहिए, वो भी कब और किस परिस्थिति में कहना है. इसकी समझ लाइफ में आने वाली कई मुश्किलों को रोक देती है.' सोनाली आगे कहती हैं, 'मैंने कभी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, मैं हमेशा काम करती आई हूं. मुझे समझ नहीं आता कि ये सवाल मुझसे क्यों किया जाता है. मैंने उस वक्त तक इंडस्ट्री में काम किया जब मैं साढ़े आठ महीने की प्रेग्नेंट थी. बच्चे के दुनिया में आने के दो साल बाद ही मैंने फिर वापसी की और कई टीवी शोज किए. मैं कहीं गई नहीं थी.' इन सबके बीच सोनाली ने खुलासा किया कि वो जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही हैं, प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग भी पूरी कर ली है.