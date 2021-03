Urmila Matondkar Celebrating 5th Wedding Anniversary With Husband Mohsin Mir See The Amazing ‘mangalsutra’ moment: बॉलीवुड की एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) आज अपनी शादी के पांच साल पूरे होने का जश्न अपने पति मोहसिन अख्तर मीर (Mohsin Akhtar Mir) के साथ मना रही हैं. आपको बता दें कि एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने कश्मीरी बिज़नसमैन मोहसिन अख्तर मीर (Mohsin Akhtar Mir) से 3 मार्च 2016 में शादी की थी. Also Read - Mann ki awaaz pratigya 2 में चेतन हंसराज नहीं छोड़ रहे कोई कसर, खतरनाक किरदार से रुह कंपा देंगे

उर्मिला ने अपने ट्विटर एकाउंट पर शादी की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें मोहसिन (Mohsin Akhtar Mir) उर्मिला (Urmila Matondkar) को मंगलसूत्र पहनाते नजर आ रहे हैं, वहीं उर्मिला (Urmila Matondkar) के मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देख रही हैं. इस खूबसूरत तस्वीर के साथ उर्मिला (Urmila Matondkar) ने कैप्शन में लिखा 'मेरा कीमती मंगलसूत्र पल और एक खूबसूरत 5 सालों की यात्रा जो हमारी जिंदगियों को समृद्ध बनाती है, शादी की सालगिरह मुबारक हो प्यारे मोहसिन'.

उर्मिला (Urmila Matondkar) ने एक प्राइवेट सेरेमनी में मोहसिन के साथ 2016 में अपने बांद्रा स्थित घर में शादी की थी. बता दें कि दोनों की उम्र में करीब 9 साल का फासला है, वैसे मोहसिन खुद भी एक एक्टर और मॉडल के तौर पर काम कर चुके हैं. हालांकि उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई है. वैसे उर्मिला (Urmila Matondkar) और कंगना (Kangna Ranaut) का ट्विटर वार भी लोगो का ध्यान अक्सर अपनी तरफ खिंचता रहता है.