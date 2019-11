मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान अपनी आगामी फिल्म ‘हम भी अकेले तुम भी अकेले’ में एक समलैंगिक चरित्र में हैं, फिल्म की कहानी दो समलैंगिक किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे जरीन और अंशुमन झा निभा रहे हैं. उनका मानना है कि सिनेमा का इस्तेमाल पुरानी पीढ़ी को इस मुद्दे पर सहजता से बात कराने के लिए किया जाना चाहिए.

Enroute New York for the World premiere of my film Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele on the 22nd of November at the South Asian International Film Festival presented by HBO.

Super Excited ! 💥@HBO @SouthAsianFilms @theanshumanjha @harishvyas22 #ZareenKhan pic.twitter.com/pMwXeIb5hK

— Zareen Khan (@zareen_khan) November 20, 2019