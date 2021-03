Zareen Khan Shared An Amazing Picture In Blue Gown: बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान (Zareen Khan) पर जमकर एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी कमाल की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब एक बार फिर से जरीन खान (Zareen Khan) ने अपनी तस्वीरों से फैंस का दिल मोह रही हैं. सलमान खान (Salman Khan) की एक्ट्रेस ने अपने हुस्न से सबको अपना दिवाना बना कर रखा है. ऐसे में अब जरीन (Zareen Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की हैं वो हर किसी का मन मोह रही है. Also Read - SRK 'Kal Ho Naa Ho' Co Star Jhanak Shukla लाइमलाइट से हैं गायब, कहा '25 साल की उम्र में हो गई हूं रिटायर'

बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान (Zareen Khan) सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं, अब उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर डार्क ब्लू गाउन तस्वीरें शेयर की हैं जो जमकर वायरल हो रही है औऱ लोग उसे खुब पसंद कर रहे हैं. आप भी एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर एक नजर ड़ालें और देखें उनका कमाल का लुक.

View this post on Instagram A post shared by Zareen Khan 🦄🌈✨👼🏻 (@zareenkhan)

View this post on Instagram A post shared by Zareen Khan 🦄🌈✨👼🏻 (@zareenkhan)



इन फोटोज में जरीन खान (Zareen Khan) बला की हसीन नजर आ रही हैं, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जरीन खान (Zareen Khan) के लाखों फैन्स हैं, जो उनकी तस्वीरों पर दिल खोलकर प्यार लुटाते हैं. बता दें जरीन खान (Zareen Khan) ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 आई सलमान खान की फिल्म ‘वीर’ से की थी.