Bollywood actresses have made a record of wearing the most expensive dress: फैशन और नज़ाकत का दूसरा नाम ही बॉलीवुड है. यहां आपको स्टार्स एक से बढ़कर एक ड्रेस पहने दिख जाएंगे. स्टार्स द्वारा पहनी गई यही ड्रेस आगे चलकर फैशन का हिस्सा बनती हैं, जिन्हें आम लोग फॉलो करते हैं. सिल्वर स्क्रीन हो या फिर रियल लाइफ इन्हें स्टाइलिश कपड़े(Stylish Dresses) पहनने के लिए जाना जाता है. आए दिन अपने स्टाइल स्टेटमेंट से ये अभिनेत्रियां फैशन को असग मुकाम पर लेकर जा री रहे हैं. फैशन के मामले में बॉलीवुड की एक्ट्रेस जमकर पैसा खर्च करती हैं और उनके डिजाइनर भी जमकर उनका साथ देते हैं. हालांकि, आज के इस आर्टिकल में हम आपको स्टार्स द्वारा पहनी गई कुछ ऐसी ड्रेस के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो आइए देखते हैं कि आखिर किस मौके पर किसने पहनी सबसे महंगी ड्रेस.Also Read - Netflix ने रिलीज की 2021 की सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट, तापसी के आगे फेल हुई 'सूर्यवंशी'

1. प्रियंका चोपड़ा

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी ग्रैमी अवार्ड्स 2020 में राल्फ एंड रूसो डिज़ाइनर कंपनी द्वारा डिज़ाइन की गई ड्रेस में नज़र आई थीं. डायमंड्स और ज़री से सजे बेली बटन तक के डीप नेक गाउन को पहने प्रियंका गजब की खूबसूरत दिख रही थीं और प्रियंका के इस व्हाइट बोल्ड एंड ब्यूटीफुल गाउन की कीमत 78,200 पाउंड्स यानि के लगभग 77 लाख रुपये थी. Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट की जिंदगी में वपास लौटेगा सदानंद, सई छोड़ेगी साथ

Also Read - Nora Fatehi Covid Positve: बॉलीवुड में कहर बनकर छाया कोरोना, नोरा फतेही भी पॉजिटिव...हुई क्वारंटाइन

2. दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण ने साल 2019 में आयोजित हुए मेट गाला अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर जो ड्रेस पहनी थी वो भी बेहद महंगी थी. इस अवॉर्ड शो में दीपिका पिंक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहने पहुंची थीं और इसकी कीमत करीब 20 लाख और 50 हजार रुपये थी और इसे बनाने में करीब 160 घंटे का समय लगा था.

3. उर्वशी रौतेला

उर्वशी रौतेला अपने स्टाइल और महंगे कपड़ों के लिए जानी जाती है और वो अक्सर बेहद महंगी ड्रेस कैरी करती हैं. ऐसे में ख़बरों की मानें तो एक्ट्रेस उर्वशी भी 37 करोड़ की ड्रेस पहन चुकी हैं.

हालांकि, यह ड्रेस एक शूटिंग के सिलसिले में उन्हें पहनने को मिली थी और ये अब तक की दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस थी जो सोने से बनी हुई थी. वैसे उर्वसी जब नेहा के वेडिंग सेलीब्रेशन में उर्वशी 55 लाख की कीमत का ग्रीन लहंगा पहनकर शामिल हुई थीं