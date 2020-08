Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना: एक दिन में कोरोना के रिकार्ड नए केस, मरीजों की संख्या 5 लाख के करीब, 16 हज़ार से अधिक की मौत

“दलीलें अक्सर झूठ के लिए दी जाती है … सत्य तो स्वयं अपना वकील होता है ..!!” ~ ef Am and I remember my Father’s lines : “मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधू समझता ; शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा ” ~ Harivansh Rai bachchan