Also Read - B'dy Special: इस बॉलीवुड एक्टर के प्यार में पागल थीं लीजा हेडन, राह चलते मिली थी पहली फिल्म

View this post on Instagram

Also Read - Happy Birthday: बर्थडे मनाने दिल्ली से मुंबई पहुंची सोनम कपूर, पति के साथ ऐसे किया सेलिब्रेट

Happy birthday @priyankachopra… May you continue to inspire the world ❤❤❤💯💯💯🎈🎈🎈 Hugs from across the globe…