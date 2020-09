नई दिल्ली: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को एनसीबी कार्यालय जाने के दौरान मीडिया द्वारा घेरे जाने को कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बर्बरता करार दिया है. जबकि इस दौरान रिया के साथ पुलिस भी थी. शिबानी दांडेकर ने इंस्टाग्राम पर कहा, “गिद्ध मीडिया. प्रेस बर्बर व्यवहार कर रहा है. क्या ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो इन्हें रोक सके.” Also Read - सुशांत केस: ड्रग्स मामले में NCB ने रिया से छह घंटे तक की पूछताछ, सोमवार को फिर किया तलब

How dare they ???? Who are these cameramen ??? Jaahil absolutely jaahil ! Ab ladki ki maan , izzat , sammaan ka kuch nahi ???? https://t.co/fpnxqd7IM7 — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) September 6, 2020

अभिनेत्री गौहर खान ने कहा, “मैंने सबसे बुरे अपराधियों के दोषी साबित होने पर भी उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होते नहीं देखा है. फिर अभी तो जांच ही चल रही है. मीडिया का उसके साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है.”

There is clear evidence of harassment, lynching and heckling by the media. Should these vultures get away with this behavior? Shouldn’t they be arrested for their horrible behavior? Let these people who take vicarious pleasure in somebody’s misery spend some time in detainment. — Hansal Mehta (@mehtahansal) September 6, 2020

फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने कोरोनावायरस महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने को लेकर फटकारा. मेहता ने रिया का पीछा कर रहे मीडिया वालों का एक वीडियो साझा किया और लिखा, “सोशल डिस्टेंसिंग.”

What the hell is this? How can u surround and harass a girl like this? Shameful. My heart bleeds looking at this .#socialdistancingatitsbest https://t.co/kHbBFJp0X3 — Karishma Tanna (@KARISHMAK_TANNA) September 6, 2020

अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने भी यही लाइन लिखी. उन्होंने लिखा, “वाह! सबसे अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग.”

This is absurd! This should never happen to anyone ! This should end now. What are we turning our nation into? This is not how civilized society functions. Let justice be done but then the road to justice shouldn’t look like this. https://t.co/hUmYRBGlVa — Manish Mundra (@ManMundra) September 6, 2020

निर्माता मनीष मुंद्रा ने ट्वीट किया, “यह बेतुका है! ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए! सभ्य समाज ऐसे काम नहीं करता है. न्याय होने दो.” बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत की मौत के मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद उनकी प्रेमिका रिया से एनसीबी द्वारा पूछताछ की जा रही है. एक दिन पहले ही रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया और फिर उन्हें 9 सितंबर तक के लिए हिरासत में ले लिया है.